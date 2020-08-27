التضامن تكلف الدفعة 95 من خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة أول أكتوبر

كتب مدحت وهبة

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قراراً بتكليف دفعة جديدة وهى الدفعة 95 من خريجى الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتباراً من1/10/2020، حيث يتم تكليف الإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020 كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضاً من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020

وأوضحت نيفين القباج أن الخدمة العامة هى أحد آليات العمل بالوزارة والتى تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعى أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل مؤكدة على ضرورة توجه الشباب المشار إليهم بالقرار بالإضافة الى الشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة فى المواعيد المقررة لهم الى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل اقامتهم اعتباراً من 1/9/2020 لتسجيل انفسهم .



وتشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة عدداً من الأنشطة الاجتماعية والقطاعات والبرامج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى مثل حياة كريمة وبرنامج وعى وفرصة والمشروطية الصحية، 2 كفاية ، لا أمية مع تكافل ، التأمينات الاجتماعية ، أطفال بلا مأوى، رعاية الأيتام، الاسر البديلة ، رعاية المسنين ، بنك ناصر ، محو الأمية ، تكافل وكرامة ، الأسر المنتجة ، التنمية الاجتماعية ، خدمات الطفولة والخدمات التعليمية ، النيابة الإدارية والنيابة العامة .