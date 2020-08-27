البيت الأبيض يتهم الديمقراطيين والإعلام بالمساعدة والتحريض على العنف

كتبت: نهال أبو السعود

اتهمت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، وسائل الإعلام والديمقراطيين بـالمساعدة والتحريض على العنف في المدن الأمريكي، مع استمرار الاحتجاجات في ولاية ويسكونسن بعد إطلاق الشرطة النار على جاكوب بليك.

وقالت ماكناني لـ فوكس نيوز: "إنها مهزلة حقيقية أن الديمقراطيين استغرقوا كل هذا الوقت لذكر العنف في شوارعنا، وأنه تم تجاهله"، وأضافت: "عندما كانت لديهم أكبر منصة، تم تجاهلها تمامًا"، في إشارة إلى المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأسبوع الماضي.

تأتي انتقادات ماكناني بعد يوم من إدانة المرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن العنف في كينوشا، قائلا في مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أن "العنف الذي لا داعي له لن يعالجنا".

كما أدان نائب الرئيس بنس أعمال العنف في خطاب قبول حزبه مساء الأربعاء كجزء من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

أصيب بليك وهو رجل أسود برصاص في ظهره سبع مرات من قبل الشرطة في كينوشا بولاية ويسكونسن، يوم الأحد، بعد ثلاثة أيام من المؤتمر الديمقراطي، وقتل شخصان بالرصاص يوم الثلاثاء في احتجاج على مقتل بليك، وتم القبض على مراهق من ولاية إلينوي ويواجه اتهامات فيما يتعلق بإطلاق النار يوم الثلاثاء.

وقالت كايلي ماكناني السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض, إن الإعلام والديمقراطيين يساعدون ويحرضون على العنف في الشوارع، وانتقدت شبكة CNN على وجه التحديد لطرحها لاحتجاجات حيث قالت الشبكة الأمريكية الليلة الماضية احتجاجات نارية ولكن ليست عنيفة، حيث كانت هناك حرائق وعنف مشتعل وراءهما.