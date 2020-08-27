اليوم السابع
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الإدارة الهندسية بأسيوط تكشف موافقة "الثقافة" على هدم سينما "رينسانس"

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:27 ص
الإدارة الهندسية بأسيوط تكشف موافقة "الثقافة" على هدم سينما "رينسانس" سينما رينسانس
كتب أيمن رمضان

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قال المهندس أحمد عبد السلام، رئيس الإدارة الهندسية بأسيوط، إن الإدارة تعاملت مع إزالة سينما "رينسانس" بالمحافظة، على أساس مبنى تم استيفاء شروط الهدم، مشدداً على أن وزارة الثقافة وافقت على القرار، وتابع: "وزير الثقافة وافق على قرار الهدم، وموجودة المستندات التى تؤكد ذلك".

وأضاف "عبد السلام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن السينما كانت على مساحة 1400 متر مسطح فى منطقة حيوية بمحافظة أسيوط وقرار الإزالة صدر 2018 والهدم تم بالكامل، وتابع: "الـ1400 متر أصبحوا متساوين بالأرض".

ورداً على سعد عبد الرحمن، رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، الذى قال إن محافظ أسيوط الحالى هو الذى أصدر قرار الهدم، وقال "عبد السلام": "لا يوجد محافظ له دخل بقرارات الإدارات العاملة فى المحافظة كونها تعمل وفق لوائح وقوانين، ولكنه يتدخل عندما يكون هناك تقصير أو خلل ما".

وتابع رئيس الإدارة الهندسية بأسيوط: "المحافظ الحالى والمحافظون السابقون لا علاقة لهم بقرار الهدم، وما يقال خلاف ذلك عار من الصحة".


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هدم سينما اسيوط

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