الأيام البحرينية: إحالة 5 للجنايات بتهمة الإتجار بـ5 فتيات

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أحالت مملكة البحرين متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة الإتجار بـ 5 فتيات وإجبارهن على ممارسة الدعارة، بحسب الأيام البحرينية، وصرحت مـريــم الغيــص وكيل النيــابة بنيابة المنامة بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة إتجار بخمس فتيات وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الاولى وحددت جلسة بتاريخ 13/09/2020 لنـظرها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تروي ضحية عن معاناتها في واقعة إتجار بالبشر من قبل المتهمين، حيث بادرت إدارة مكافحة الإتجار بالبشر بإجراء التحريات التي توصلت إلى هوية المتهمين و 5 ضحايا تم إيهامهن بتوفير فرص عمل في مملكة البحرين وإجبارهن على توقيع سندات مديونية واستخراج لهن تأشيرات وحجزوا لهن تذاكر السفر وتم نقلهن إلى إحدى الدول ومن ثم إلى مملكة البحرين وإيوائهن في أماكن مختلفة وإجبارهن على ممارسة الدعارة عن طريق تهديدهن بتقديم سندات المديونية الموقعة عليها من قبلهن مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهمون.

وقد باشرت النيابة العامة بالبحرين، إجراءات التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن في دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطياً وكما استمعت لشهود الواقعة وطلبت تحريات الشرطة والتي أكدت الواقعة من أن المتهمين يقومون بالإتجار بالأشخاص بطريق الحيلة والإكراه بعد إيهام الضحايا بتوفير فرص عمل وإجبارهن على توقيع سندات مديونية وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية.