اكتشاف أجسام مضادة قد تحمى من COVID-19

كتبت إيناس البنا

تشير دراسة جديدة إلى أن الأجسام المضادة IgA وحيدة النسيلة المحددة لـ COVID قد توفر مناعة فعالة في الجهاز التنفسي ضد الفيروس التاجي الجديد - وهي سمة مهمة محتملة للقاح فعال.ووفقا للدراسة التى أجرها باحثون في MassBiologics من كلية الطب UMass بجامعة ماساتشوستس الأمريكية ونُشرت في مجلة "Nature Communications "، فإن اكتشاف وتوصيف الأجسام المضادة أحادية النسيلة البشرية المتفاعلة (MAB) لبروتينات السارس- CoV-2 السنبلة التي يمنع ارتباط مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 على الأنسجة المخاطية في الجهاز التنفسي، مما قد يمنع أو يحد من عدوى - CoV-2 المسببة لمرض COVID-19.



اكتشاف اجسام مضادة قد تحمى من كورونا

وقبل 16 عامًا ، طورت MassBiologics جسمًا مضادًا أحادي النسيلة IgG كان فعالًا ضد فيروس مشابه، السارس (الذي كان SARS-CoV ، أول متلازمة تنفسية حادة وخيمة ناجمة عن فيروس كورونا جديد)، و تسبب فيروس السارس الأول في مرض ينذر بالخطر ولكنه اختفى بعد ذلك ؛ MassBiologics ، التي كانت جاهزة في ذلك الوقت لبدء تجربة سريرية ، حفظت المواد البحثية المرتبطة بهذا العمل.

عندما تم التعرف على -CoV-2 وبدأ في الانتشار ، أدرك باحثو MassBiologics أن أول MAB قد يساعد في هذه العدوى الجديدة. لقد أطلقوا عملية إحياء برنامج السارس القديم ، واستعادة خلايا الورم الهجين المجمدة التي تم تطويرها قبل 16 عامًا ، وتذويبها وتحديد ما إذا كان ما يعمل لفيروس كورونا الجديد سيعمل مع آخر.

وعلى الرغم من وجود تشابه بنسبة 90 % بين الفيروسين التاجي ، إلا أن الجسم المضاد أحادي النسيلة لم يُظهر أي ارتباط بالفيروس التاجي الحالي. ثم قامت MassBiologics بتقييم MAB آخر من ذلك العمل السابق ، والذي كان أيضًا ضعيف الفعالية.

الأبحاث كشفت عن جسم مضاد فريد من نوع IgA يمكن تطبيقه من خلال إدارة الغشاء المخاطي ، جنبًا إلى جنب مع العلاجات الأخرى التي يتم إدارتها بشكل نظامي لحماية الغشاء المخاطي المباشر."