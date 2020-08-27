اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أغسطس 2020 06:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح حزمة جديدة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى القليوبية

الخميس، 27 أغسطس 2020 06:48 م
افتتاح حزمة جديدة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى القليوبية المهندس مصطفى مجاهد خلال افتتاح عدد من المشروعات
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، دخول عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجديدة لخدمة المواطنين فى قرى ومدن المحافظة، لتوفير كوب ماء نظيف وصرف صحي آمن، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من محطة مياه سرياقوس المرشحة بطاقة إنتاجية 145 ألف م3/يوم بتكلفة 380 مليون جنيه، ومشروع محطة مياه مرصفا "معالجة الحديد ومنجنيز" بتكلفة 60 مليون جنيه.
 
وأشار فى تصريحات صحفية إلى أنه تم الانتهاء من أعمال مشروع صرف صحى كريستال عصفور"ام بيومى" بشبرا الخيمة بتكلفة 54.5 مليون، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالوحايشة بتكلفة 50 مليون جنيه، ومحطة رفع وخط طرد بقرية الناصرية بتكلفة 19.5 مليون جنيه، ومحطة رفع صرف صحي الحصه بتكلفة 212 مليون جنيه، ومحطة رفع السفاينة والغزاوية بتكلفه 25.5 مليون، ومشروع الصرف الصحي بقرى مرصفا وكفر العرب  بتكلفة 66 مليون جنيه.
 
وأوضح أنه جارِ الانتهاء من محطة مياه شبرا شهاب " معالجة الحديد ومنجنيز" بتكلفه 30 مليون، وتوسعات محطة مياه العبادلة "المرحلة الثانية" بتكلفة 97 مليون جنيه، وتوسعات محطة عرب جهينة المرشحة بشبين القناطر بتكلفة 115 مليون جنيه.
 
وكذا محطة الصرف الصحى معالجة أجهورالصغرى بتكلفة 185مليون جنيه، واستكمال توسعات محطة معالجة بنها بتكلفة 36 مليون جنيه، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحى للمرحلة الثالثة بسسل بتكلفة 340 مليون، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بشركس بتكلفة 64.8 مليون جنيه.
 
وأضاف أنه فى إطار تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب بقيمة 47 مليون جنيه، وتم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمحطات وشبكات الصرف الصحي بقيمة 50 مليون جنيه، وذلك خلال العام المالى 2019/2020، كما تم وضع خطة مقترحة لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحى بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 100 مليون جنيه، وجارِ الآن أعمال الطرح والترسية لتلك المشروعات.
 
2f54453b-a17a-48e9-a89d-92e9cd089a12
 

3ea9913e-f500-4d79-8511-0042efd92c14
 

7ac43f36-9bfe-498d-ad42-eab3eca61d49
 
8ecf0681-e2a9-4af8-81d7-9dbf478ac69e
 
22f0e475-2ca1-48ef-b566-3c629903833e
 
784ed361-7354-4c09-b601-a93dd4d44aa0
 
a4d18e3d-34ba-4d66-96fb-94e70f95ec21
 
bcf10ec3-ef31-48a5-be68-680b7ed20339

 


شركه مياه القليوبيه

محافظه القليوبيه

محطات المياه

العيد القومى لمحافظه القليوبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة