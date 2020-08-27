افتتاح حزمة جديدة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى القليوبية

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، دخول عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجديدة لخدمة المواطنين فى قرى ومدن المحافظة، لتوفير كوب ماء نظيف وصرف صحي آمن، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من محطة مياه سرياقوس المرشحة بطاقة إنتاجية 145 ألف م3/يوم بتكلفة 380 مليون جنيه، ومشروع محطة مياه مرصفا "معالجة الحديد ومنجنيز" بتكلفة 60 مليون جنيه.

وأشار فى تصريحات صحفية إلى أنه تم الانتهاء من أعمال مشروع صرف صحى كريستال عصفور"ام بيومى" بشبرا الخيمة بتكلفة 54.5 مليون، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالوحايشة بتكلفة 50 مليون جنيه، ومحطة رفع وخط طرد بقرية الناصرية بتكلفة 19.5 مليون جنيه، ومحطة رفع صرف صحي الحصه بتكلفة 212 مليون جنيه، ومحطة رفع السفاينة والغزاوية بتكلفه 25.5 مليون، ومشروع الصرف الصحي بقرى مرصفا وكفر العرب بتكلفة 66 مليون جنيه.

وأوضح أنه جارِ الانتهاء من محطة مياه شبرا شهاب " معالجة الحديد ومنجنيز" بتكلفه 30 مليون، وتوسعات محطة مياه العبادلة "المرحلة الثانية" بتكلفة 97 مليون جنيه، وتوسعات محطة عرب جهينة المرشحة بشبين القناطر بتكلفة 115 مليون جنيه.

وكذا محطة الصرف الصحى معالجة أجهورالصغرى بتكلفة 185مليون جنيه، واستكمال توسعات محطة معالجة بنها بتكلفة 36 مليون جنيه، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحى للمرحلة الثالثة بسسل بتكلفة 340 مليون، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بشركس بتكلفة 64.8 مليون جنيه.

وأضاف أنه فى إطار تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب بقيمة 47 مليون جنيه، وتم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمحطات وشبكات الصرف الصحي بقيمة 50 مليون جنيه، وذلك خلال العام المالى 2019/2020، كما تم وضع خطة مقترحة لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحى بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 100 مليون جنيه، وجارِ الآن أعمال الطرح والترسية لتلك المشروعات.