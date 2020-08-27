استقالة مفوض التجارة الأوروبى بسبب حفل عشاء فى إيرلندا وانتهاك تدابير كورونا

وكالات

أعلن مفوّض التجارة الأوروبى، فيل هوجان، الشخصية المحورية فى مفاوضات بريكست، استقالته من منصبه إثر اتّهامات وجّهت إليه بانتهاك تدابير احتواء جائحة كوفيد-19 من خلال مشاركته فى مأدبة عشاء في بلده إيرلندا.

وقال هوجان فى بيان "هذا المساء قدّمت استقالتى كمفوض الاتحاد الأوروبى للتجارة الى رئيسة المفوضية الدكتورة أورسولا فون دير لايين".

وأضاف "من الواضح أنّ الجدل المرافق لزيارتي الأخيرة الى إيرلندا بات يصرف الانتباه بشكل متزايد عن عملي كمفوّض للاتّحاد الأوروبي، وسيقوّض عملي في الأشهر الهامّة المقبلة".

وقالت الحكومة الايرلندية في بيان الثلاثاء إنّ هوغان انتهك ثلاث مجموعات من الإشادات بشأن فيروس كورونا خلال رحلته الأخيرة إلى بلده الأم، على الرّغم من أنّ المفوّض نفسه أصرّ على أنّه لم يخالف أيّ قانون.

ووفقاً للبيان، انتهك هوغان الحجر الصحّي لمدة 14 يوماً بعد وصوله إلى ايرلندا، ولم يقيّد تحركاته داخل البلد الذى يفرض إجراءات إغلاق.

كما حضر هوجان حفل عشاء لنادى الجولف البرلمانى، في 19 أغسطس، في انتهاك لقيود على الأعداد المشاركة في التجمعات الاجتماعية تمّ الإعلان عنها قبل 24 ساعة من العشاء للحدّ من تزايد الإصابات.

وشارك نحو 80 شخصاً فى العشاء، بينهم وزير وقاض في المحكمة العليا، وأعضاء في البرلمان الأيرلندى.

وأدّى التحقيق الذي تجريه الشرطة الايرلندية فى هذا التجمّع الى سلسلة من الاستقالات فى صفوف السياسيين، وبينهم وزير الزراعة دارا كالييرى، ونائب رئيس مجلس الشيوخ جيرى باتيمر.

ورفض هوجان في البداية الاعتذار عن حضوره المناسبة قبل الكشف عن تفاصيل تحرّكاته فى ايرلندا خلال الأسبوع الماضي.

وتفاقمت الفضيحة بعد الكشف أيضاً عن ضبطه من قبل شرطي ايرلندي لاستخدامه هاتفه أثناء القيادة.

وأعرب رئيس الحكومة الايرلندى، مايكل مارتن، عن غضبه وانزعاجه حيال "الدرجة التي وصل اليها المفوّض في تقويض ثقة العامة في الالتزام بالإرشادات الصحية".

وقال هوجان في بيانه "لقد حاولت دائماً الالتزام بجميع إجراءات كوفيد-19 في إيرلندا"، مضيفاً "يؤسفني جداً أن تكون رحلتي إلى إيرلندا (...) قد تسبّبت بقلق وانزعاج".