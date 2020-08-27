اتحاد عمال مصر يناشد العمال الاستمرار فى الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

دعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة والمؤسسات التابعة له برئاسة جبالى المراغي، الملايين من عمال مصر بالاستمرار فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بارتداء الكمامات فى مواقع العمل والإنتاج ،والمواصلات، والحرص على النظافة العامة ،والتباعد الإجتماعى ،مع الاستمرار فى العمل من أجل زيادة الإنتاج.

وقال بيان للاتحاد اليوم، إن ذلك يأتى بعد تأكيد مجلس الوزراء على أن الفترة الراهنة مع قرب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف، ستشهد استمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، محذرا من تزايد أعداد المصابين بكوفيد 19،مؤكدا على أن التزايد الملحوظ فى أعداد المصابين، خلال الفترة الأخيرة، قد يدفع الحكومة إلى الحذر ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين بما يجنب مصر سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بـشكل كبير كما حدث فى بعض الدول.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله ، أن الاتحاد العام ،ونقاباته العامة ،واتحاداته المحلية بالمحافظات ،واللجان النقابية التابعة له فى كافة مواقع العمل على مستوى الجمهورية تتواصل مع العمال لتوعيتهم ،بمخاطر هذا الوباء ،وأهمية عدم "الاستهانة" بالإجراءات الاحترازية ،والتأكيد على أن تراجع أعداد الوفيات والمصابين يتطلب المزيد من "الاحتراز" وتوخى الحذر ،وتطبيق روشتة "الوقاية خير من العلاج".

وكانت وزارة الصحة سجلت أمس الخميس الصحة 206 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و19 وفاة، فى ظل تراجع يومى فى أعداد الضحايا، وهو الامر الذى يتطلب الاستمرار فى الإجراءات الإحترازية .