اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 03:53 م
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إنهاء تغطية خليج الرملية بالزقازيق تمهيدا لرصفه وإنارته كمحور مرورى.. صور

الخميس، 27 أغسطس 2020 03:20 م
إنهاء تغطية خليج الرملية بالزقازيق تمهيدا لرصفه وإنارته كمحور مرورى.. صور إنهاء تغطية خليج الرملية بالزقازيق
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن الانتهاء من أعمال تغطية خليج الرملية والموازى لشارع الغشام، تمهيداً لطرحه فى خطة الرصف الجديدة، ليصبح محوراً مرورياً جديداً موازياً لشارع الغشام، والذى من شأنه فك الاختناقات المرورية عن منطقة طلبة عويضة والقومية والغشام وشارع السلام وشارع عمر شاهين وامتداده من ناحية موقف المنصورة.

وأوضح المحافظ، أن شارع (خليج الرملية) سيربط بين امتداد شارع طلبة عويضة وشارع السلام من ناحية منطقة القومية وطريق القنايات الزقازيق امتداد موقف المنصورة من ناحية شارع عمر شاهين.

وأضاف المحافظ، أن أعمال تغطية ورصف (خليج الرملية) تأتى فى إطار خطة المحافظة لإنشاء شبكة من الطرق الداخلية والمحاور المرورية الجديدة بمدينة الزقازيق للتيسير على المواطنين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة خاصة فى أوقات الذروة.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت على عاتقها مسئولية النهوض بكافة القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية لتحسين جودة الحياة للمواطنين على أرض المحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد فوزى مدير مديريه الطرق بمحافظة الشرقية أن أعمال تغطية خليج الرملية، والتى بدأت فى يوليه الماضى 2020 تم الانتهاء منها قبل الموعد المحدد لنهوها فى نهاية سبتمبر المقبل حيث شملت الأعمال، التغطية بمواسير خرسانية قطر 1 متر ووضع طبقة من الرمال لتأسيس الطريق وذلك على مسافه 1كم طول و بتكلفه وصلت إلى 4 ملايين جنيه.

وأشار مدير مديريه الطرق إلى أن منطقة خليج الرملية أصبحت معدة الآن لتنفيذ أعمال الرصف بها فور توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لذلك ليصبح محوراً مرورياً جديداً موازياً لشارع الغشام ومن شأنه تخفيف حده الزحام وتقليل الكثافات المروريه عن شارعى طلبه عويضه والغشام والمناطق الآخرى المرتبطه بهما.

 

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