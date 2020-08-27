إندبندنت: القبض على رجل فى لندن للاشتباه فى صلته بجرائم حرب فى ليبريا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن شرطة متروبوليتان ألقت القبض على رجل فى لندن لاتهامه بارتكاب جرائم حرب مرتبطة بالحروب الأهلية فى ليبريا، وتم اعتقال الرجل البالغ من العمر 45 عاما فى جنوب شرق لندن صباح اليوم، الخميس، ونقله إلى مركز شركة وسط العاصمة ولا يزال التحقيق مستمرا ، بحسب ما قالت سكوتلاند يارد.

وتم القبض على الرجل من قبل فريق جرائم الحرب بشرطة متروبوليتان للاشتباه فى ارتكاب جرائم حرب بموجب القسم 51 من قانون المحكمة الجتوائية الدولية.

وقالت الشرطة إنها تتبع مزاعم باعتداءات متعلقة بالحربية الأولى والثانية فى البلد الواقع غرب أفريقيا بين عامى 1989 و2003 وقتل حوالى ربع سكان ليبريا خلال هذه الفترة، فى حين تعرضت آلاف النساء للاغتصاب.

ويقضى رئيس ليبريا السابق تشارلز تايلور حكما بالسجن 50 عاما فى سجن بريطانى بعدما وجد انه مذنب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الدولية.

وبدأت الحرب الأهلية فى ليبريا عام 1989عندما بدأ تايلور، الذى كان وزيرا وقتها انتفاضة للإطاحة بالحكومة، وتطور الصراع أدى إلى تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الاقتصادى لدول غرب أفريقيا.

وتم التوصل إلى اتفاق سلام نهائى أسفر عن انتخاب تايلور رئيسا لليبريا عام 1997 ثم اندلعت حرب ثانية عام 1999 وأجبر تايلور على النفى خارج البلاد عام 2003، وتم سجنه لاحقا لارتكابه جرائم جرب فى سيراليون المجاورة.