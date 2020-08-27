إعدام نصف طن أغذية فاسدة وغلق 10 منشآت غير مرخصة فى الشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية "فاقوس، والحسينية، وأولاد صقر"، حملة على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن فاقوس، والحسينية، وأولاد صقر أسفرت جهود الحملة عن ضبط 10 منشآت غذائية غير مرخصة وبها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية.

وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لوجود خطر داهم بها على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 450 كجم أغذية مختلفة عبارة عن "أسماك مجمدة، وأسماك طازجة، وخضروات، وعصائر، وخل طعام" لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتم سحب 53 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير 41 محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

فى سياق متصل، تنفذ الدورات التدريبية المكثفة للفرق الطبية بمستشفيات الصحة بالمحافظة، حيث قام فريق التدريب وفريق مكافحة العدوى وفريق الجودة وفريق الصحة والسلامة المهنية بمستشفيات "الصدر بالزقازيق، وفاقوس النموذجى، والصالحية الجديدة، والحسينية، وههيا المركزي"، بإشراف مديرى المستشفيات، بتنفيذ دورات تدريبية للفرق الطبية من الأطباء وهيئة التمريض والخدمات المعاونة، على طرق تطبيق معايير الجودة بالأقسام الطبية، وسياسات مكافحة العدوى، ومعايير أمن وسلامة المريض للوقاية الشخصية للفرق الطبية، ومنع انتشار العدوى داخل غرف العناية المركزة.

وكذلك كيفية التعامل مع المرضى المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا، وكيفية إتباع الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والفرق الطبية بالمستشفيات، والتدريب على الطرق الصحيحة لاستخدام الأجهزة الطبية، وخاصة اجهزة التنفس الصناعى والصدمات بالعناية المركزة، والتدريب على أجهزة التعقيم، والتعريف بأنواع المؤشرات "الفيزيائية، والبيولوجية، والكيميائية" وطرق استخدامها للتأكد من كفاءة التعقيم داخل الأقسام الطبية بالمستشفيات.

الحملة تصادر سلع من الشوارع

السلع المصادرة

الدقيق المهرب

السلع المضبوطة