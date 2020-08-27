إسبانيا أكثر الدول الأوروبية معاناة من انخفاض أعداد الرحلات الجوية

كتبت فاطمة شوقى

تعانى إسبانيا من جديد من خفض للرحلات الجوية الذى تطبقه معظم الشركات بعد قيود الحركة وانخفاض الطلب ، بسبب فيروس كورونا، وتظهر أحدث البيانات من الهيئة المجتمعية التى تنسق إدارة 37 مجالا جويا موجودا فى أوروبا، Eurocontrol ، أن اتصالات إسبانيا تقلصت من جديد مع ظهور حالات إصابة جديدة .

ومن بين 40 سوقًا جويًا رئيسيًا Eurocontrol تحللها عشر رحلات خاسرة ونصفها تؤثر على إسبانيا، وتم تخفيض الرحلات بين إسبانيا والمملكة المتحدة بنسبة 9٪ إذا ما قورنت الرحلات في 24 أغسطس بتلك الموجودة في 10 أغسطس، كما تراجعت الرحلات الجوية بين إسبانيا وألمانيا بنسبة 16٪ في هذه الفترة ؛ مع فرنسا 6٪ وهولندا 5٪. كما انخفضت الرحلات الجوية بين جزر الكناري بنسبة 3٪ ، على الرغم من نمو الرحلات المحلية بشكل عام في جميع الأسواق تقريبًا - في إسبانيا ، 10٪.

وأوضح إيمون برينان ، المدير العام لشركة Eruocontrol ، في مذكرة "أن الأرقام تظهر كيف أن الرحلات الداخلية لا تزال هي الأكثر ازدحامًا ، وأنه خلال الأسبوعين الماضيين ، تقلصت اتصالات إسبانيا مع البلدان الأخرى". بيانات جديدة. تعد المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهولندا من بين المصادر الرئيسية للسياح إلى إسبانيا وكلهم يطبقون قيودًا على السفر، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.