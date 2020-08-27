إزالة 934 حالة تعدٍ على أملاك الدولة و239 على الأرض الزراعية بالبحيرة.. صور

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات والتنسيق بين أجهزة الدولة للحفاظ على أراضى أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة، تأكيدا لهيبة الدولة واسترداد حقها كاملا .

مشيرا إلى أن الموجة 16 لإزالة التعديات منذ انطلاقها أول يوليو الماضى ، والتى تستمر حتى نهاية الشهر الجارى ، أسفرت حتى الآن عن إزالة 934 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت 84686 م٢، بالإضافة إلى إزالة 239 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 68 فدانا.

ويؤكد محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.