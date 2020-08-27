إزالة حالات 7 تعد على التنظيم العمرانى بقرية القسيمة بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

نفذ مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، إزالة لعدد 7 تعديات على خطوط التنظيم بقرية القسيمة، وذلك فى إطار تنفيذ قرارات رئيس الوزراء لتطبيق القانون وردع مخالفات البناء والتعديات علي التخطيط العمراني وخطوط التنظيم للدولة، وتوجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بتحرك جميع المؤسسات لعمل لجان لحصر جميع المخالفات والتعديات وإصدار قرارات الإزالة الفورية.

وأفاد بيان صادر عن مجلس مدينة الحسنة، أنه توجه أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مدينة الحسنة ، والمهندس محمد أحمد لافي، مدير الإدارة الهندسية بالمجلس إلى قرية القسيمة وتم تنفيذ (7) حالات إزالة للتعديات علي خطوط التنظيم بميدان القرية، تمهيداً لتطوير ورفع كفاءة الميدان وإنشاء بردورات وأرصفة وإناره، وقدم رئيس مدينة الحسنة الشكر لأهالي قرية القسيمة لتعاونهم وتفضيل الصالح العام علي المصلحة الخاصة.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء تنفيذ حملات إزالة ورفع الرمال من على مسارات الطرق ، وفتحها امام حركة السير بشكل آمن.

وقال اللواء أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة فى بيان له، إن عمليات رفع وإزالة الرمال وفتح الطرق تتم تحت إشراف المهندس أحمد نايل نور الدين، مدير إدارة الحملة الميكانيكية، لافتا أنه تم دفع لودر المجلس لإزالة الرمال المتحركة الكثيفة علي طريق الحسنة القسيمة لتسهيل الحركة علي الطريق وحفاظا علي أرواح المواطنين٠

وأضاف أنه تم خلال يوم امس تسجيل رفع أكثر من 500 متر رمال من علي الطريق، ولا تزال عمليات رفع الرمال متواصلة.

وكان مجلس مدينة الحسنة بشمال سيناء، أعلن تشكيل لجنة متابعة للتأكد من التزام العاملين فى مواقع العمل والإنشاءات بإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

وأعلن المجلس أنه بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وخاصة ارتداء الكمامات للعاملين في جميع الشركات بالمدينة، كلف اللواء أسامة أحمد محمد عفش رئيس مجلس ومدينة الحسنة لجنة للمرور علي جميع مواقع الشركات بالمدينة الإنشائية.