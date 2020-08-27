إخماد حريق بمدخنة مطعم كشرى شهير بحى العرب فى بورسعيد دون خسائر بالأرواح

بورسعيد - محمد فرج

نجحت الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، من السيطرة على حريق نشب اليوم، بمدخنة مطعم كشرى شهير بمنطقة أرض العزب بحى العرب ببورسعيد، وكان اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية لامن بورسعيد، تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق بمطعم كشرى شهير بأرض العزب بدائرة حى العرب .

وانتقلت سيارتان للإطفاء برئاسة المقدم هانى المهدى رئيس قسم الحريق بالحماية المدنية، وسيارة شرطة وإسعاف إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداد ألسنة اللهب للأسطح المجاورة دون خسائر فى الأرواح.

تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة للوقوف على الأسباب التى أدت إلى اندلاع الحريق لمباشرة التحقيق.