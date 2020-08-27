إحالة مدير الإدارة الهندسية بالضرائب ومهندسة للمحاكمة للإضرار بالمال العام

كتب عبد الله محمود

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 256 لسنة 61 قضائية عليا، إحالة مدير عام الإدارة الهندسية بمصلحة الضرائب المصرية، وإحدى المهندسات من مساعديه، للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

كشفت التحقيقات أن سحر أحمد حمدان، المهندسة بمصلحة الضرائب المصرية وفريد فوزي حامد، مدير عام الإدارة الهندسية بالمصلحة، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة، وخالفا القواعد المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها، وارتكبا ما من شأنه الإضرار بالخزانة العامة، وتبين أن المحالين وافقا علي صرف قيمة عدد 3 مستخلصات للشركة المصرية للإنشاءات الراسي عليها المناقصة المحدودة المتعلقه بأعمال إحلال وتجديد مصيف المعمورة بالإسكندرية، أولها بمبلغ 1.3 مليون جنيه والثاني بمبلغ 906 آلاف جنيه، و الثالث بمبلغ 350 الف جنيه رغم أن ما تم تنفيذة من اعمال مخالفة للمواصفات الفنية كما تم توريد أجهزة كهربائية وغيرها من اصناف غير مطابقة للمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة مما سهل للشركة صرف مبلغ قدرة 359 الف جنيه بغير حق وفقًا لكشوف الحساب الختامي للاعمال التي إستردت من الشركة المذكورة وفقًا للتسوية النهائية للاعمال تلافيًا للاضرار المالية وقاما بصفتهما عضوي لجنة الفحص وافقا علي قبول اصناف الاجهزة الكهربائية وغيرها من الاصناف استنادًا الى مطابقتهما للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة علي خلاف الحقيقة وكانت النيابة الإدارية تلقت البلاغ من رئيس مصلحة الضرائب للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي شابت المناقصة، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.