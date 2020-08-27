إحالة عاطل للمحاكمة بعد تسببه فى وفاة زوجته عن طريق إجبارها على إجهاض نفسها

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة النزهة، بإحالة عامل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بإجبار زوجته على إجهاض الجنين ما نتج عنها وفاتها وألقى جثتها فى الشارع.

وكشفت مباحث القاهرة، لغز العثور على جثة سيدة في النزهة، حيث توصلت التحريات والتحقيقات إلى هويتها وأنها حاولت اجهاض جنينها، للتخلص منه ففارقت الحياة.

وتلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من معاينة جثة السيدة، أنها حامل ولا يوجد معها أى أوراق تكشف هويتها، فتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى، لتشريحها وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث للتوصل إلى هوية السيدة المتوفية.

تم تشكيل فريق بحث، وتم التوصل إلى هوية السيدة حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المجنى عليها، لديها أطفال وأخبرت زوجها بأنها حامل، ولكن زوجها طلب منها إجهاض الجنين لعدم رغبته في إنجاب أطفال آخرين، حيث اضطرت المجنى عليها لإجراء عملية إجهاض للتخلص من جنينها تحت ضغط زوجها وإلحاحه على إجهاض الجنين، ولكن المجنى عليها لم تتحمل وتوفيت أثناء عملية إجهاض الجنين، وقرر المتهم التخلص من جثة زوجته بإلقائها فى الشارع خوفا من المسائلة القانونية.

تم التوصل إلى زوج المجنى عليها والقبض عليه، حيث اعترف بإجبار زوجته على إجراء عملية إجهاض للجنين، بعدما اكتشف أنها حامل لعدم رغبته في إنجاب أطفال آخرين.