أول جمعة بالمصلين بعد غياب 20 أسبوعا.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: أول جمعة بالمصلين بعد غياب 20 أسبوعا.

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

وسط التزام مشدد بالإجراءات الاحترازية والكمامات والتباعد.. 1243 مسجدا فى الأقصر.. 75 بجنوب سيناء.. 430 في مطروح.. 4081 بأسيوط.. 4057 بالمنوفية و3000 بسوهاج

مراحل لتجنيد الطلاب داخل سناتر الدروس و«البلاى ستيشن»

..

«اليوم السابع» تواصل كشف خطة الإخوان لتجنيد أطفال مصر.. مخطط «وحدة الشرائح» يضع قائمة بالأماكن البديلة للمدارس.. المساجد والكتاتيب رهان التنظيم على اصطياد أكبر عدد من النشء.. وشركة تكنولوجيا تمد الجماعة بإحصائيات عن خريطة استخدام مواقع التواصل لوضع خطة الاستقطاب والوصول للمستهدف

ين

إعفاء 600 سلعة من جمارك التصدير لدول «ميركسور».. بدء التطبيق اعتبارًا من مطلع سبتمبر.. ووزيرة الصناعة: الاتفاقية تدعم توجه الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة

إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق الأسبوع المقبل

..

المؤشرات الأولى

98.5% للطب و98% للصيدلة و94% للهندسة

«حياة كريمة» تغطى 100% من القرى الفقيرة يونيو 2022.. اعتمادات إضافية للمبادرة بـ 8 مليارات جنيه.. ووزيرة التخطيط: 98% من القرى متصلة بالشبكة العامة للكهرباء

قطر متهمة أمام الأمم المتحدة.. وبريئة على قنوات الإرهاب

..

الدوحة تشهد جرائم إنسانية ممنهجة.. وإعلام الإخوان يدافع عن الإمارة المشبوهة من أجل التمويل الحرام

حالات «كورونا» الخطرة ستصل إلى صفر منتصف سبتمبر.. رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: نجرى 20 تجربة سريرية على اللقاحات

6

آلاف يتنافسون على جائزة التميز الحكومى

..

«التخطيط» تصدر تقريرا عن الدورة الأولى.. والوزيرة: مضاعفة المتدربين والنتائج بداية

2021

4700 سلعة بخصم 10% ضمن مبادرة تشجيع المنتج المحلى.. وزير التموين يوجه بتكثيف الرقابة وتذليل العقبات.. و«حماية المستهلك»: تلقينا 20 ألف استفسار عن المحلات المشاركة

النيابة العامة تأمر بحبس أمير زايد بقضية فتاة فيرمونت



