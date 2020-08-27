أهالى عزب الدير بطوخ يطالبون بإعادة تأهيل 3 كبارى مشاة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، جولة ميدانية تفقدت خلالها كبارى المشاة أعلى ترعة عزب الدير التابعين للوحدة المحلية بالدير في طوخ، وذلك إيماء الشكوى المقدمة من المواطنين، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة التواجد بصورة يومية بين المواطنين في الشارع لمعرفة مطالب المواطنين ومشاكلهم والعمل على حلها.

وأوضحت "ريان"، أن أهالى العزب قدموا شكوى بخصوص كبارى سوء حالة كوبرى أحمد فج النور على ترعة قنبة بالدير، وكوبرى عزبة عقيلة على ترعة المرصفاوية بالمنزلة، وكوبرى سعودى على مصرف المنزلة، وأن هذه الكبارى متهالكة ويطالبون بإحلالها وتجديده.

وتابعت نائب المحافظ، أنه على الفور تم التواصل والتنسيق مع مديرية الرى لإحلال وتحديد وترميم كبارى المشاة وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من بناء كوبري سعودى استجابة لشكاوى الأهالى فضلا عن أنه جارى دفع الأعمال لكبارى المشاة الأخرى، وتأتى هذه الجولة في إطار تلبية احتياجات المواطنين وفحص المشاكل على أرض الواقع والسعى مع الجهات المعنية لسرعة حلها.

كما تفقدت "ريان"، طريق رشاح الدير (طوخ – شبين القناطر)، حيث تم رفع تراكمات تطهير الرشاح وإزالة القمامة وتحويل المكان إلى أشجار مثمرة، ووجهت "ريان" الشكر لمحمد غنام رئيس الوحدة القروية بالدير على تلك الأعمال الجيدة.



الكبارى



خلال الجولة



نائب محافظ القليوبية خلال الجولة



نائبة المحافظ تتفقد تحويل مناطق من مقالب قمامة إلى اشجار مثمرة