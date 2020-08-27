اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أغسطس 2020 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى عزب الدير بطوخ يطالبون بإعادة تأهيل 3 كبارى مشاة

الخميس، 27 أغسطس 2020 03:09 م
أهالى عزب الدير بطوخ يطالبون بإعادة تأهيل 3 كبارى مشاة نائب محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، جولة ميدانية تفقدت خلالها كبارى المشاة أعلى ترعة عزب الدير التابعين للوحدة المحلية بالدير في طوخ، وذلك إيماء الشكوى المقدمة من المواطنين، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة التواجد بصورة يومية بين المواطنين في الشارع لمعرفة مطالب المواطنين ومشاكلهم والعمل على حلها.

وأوضحت "ريان"، أن أهالى العزب قدموا شكوى بخصوص  كبارى سوء حالة كوبرى أحمد فج النور على ترعة قنبة بالدير، وكوبرى عزبة عقيلة على ترعة المرصفاوية بالمنزلة، وكوبرى سعودى على مصرف المنزلة، وأن هذه الكبارى متهالكة ويطالبون بإحلالها وتجديده.

وتابعت نائب المحافظ، أنه على الفور تم التواصل والتنسيق مع مديرية الرى لإحلال وتحديد وترميم كبارى المشاة وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من بناء كوبري سعودى استجابة لشكاوى الأهالى فضلا عن أنه جارى دفع الأعمال لكبارى المشاة الأخرى، وتأتى هذه الجولة في إطار تلبية احتياجات المواطنين وفحص المشاكل على أرض الواقع والسعى مع الجهات المعنية لسرعة حلها.

كما تفقدت "ريان"، طريق رشاح الدير (طوخ – شبين القناطر)، حيث تم رفع تراكمات تطهير الرشاح وإزالة القمامة وتحويل المكان إلى أشجار مثمرة، ووجهت "ريان" الشكر لمحمد غنام رئيس الوحدة القروية بالدير على تلك الأعمال الجيدة.

 

الكبارى
الكبارى

 

خلال الجولة
خلال الجولة

 

نائب محافظ القليوبية خلال الجولة
نائب محافظ القليوبية خلال الجولة

 

نائبة المحافظ تتفقد تحويل مناطق من مقالب قمامة إلى اشجار مثمرة
نائبة المحافظ تتفقد تحويل مناطق من مقالب قمامة إلى اشجار مثمرة

 

نائبة المحافظ تتفقد كبارى المشاة
نائبة المحافظ تتفقد كبارى المشاة

 


اخبار القليوبية

محافظة القليوبية نائب محافظ القليوبية

منطقة الدير

طوخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات الصحة والشباب والرياضة بطوخ.. صور

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:46 م

نائب محافظ القليوبيه تستجيب لشكاوى أهالى كفر سندنهور لتوصيل الصرف الصحى (صور)

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 04:26 م

نائب محافظ القليوبية تطالب الرى بسرعة تطهير الترع والمصارف

الإثنين، 24 أغسطس 2020 07:20 م

نائب محافظ القليوبية تستجيب لشكاوى أهالى قليوب بسبب مزلقان وتهالك الطريق.. صور

الأحد، 23 أغسطس 2020 04:40 م

نائب محافظ القليوبية تتفقد المحطة الوسيطة للقمامة بالخصوص ونقاط تجمع القمامة

الأحد، 23 أغسطس 2020 11:59 ص

نائب محافظ القليوبية تتفقد المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بطوخ

السبت، 22 أغسطس 2020 05:55 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة