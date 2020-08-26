اليوم السابع
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277 راكبا يغادرون إلى العاصمة الأمريكية واشنطن

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:09 ص
277 راكبا يغادرون إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مصر للطيران
كتب أحمد مصطفى

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غادرت مطار القاهرة الدولى مساء الثلاثاء، رحلة شركة مصر للطيران من طراز 787 دريم لأينر فى طريقها إلى ولاية واشنطن الأمريكية وعلى متنها 277 راكبا، وقالت مصادر بمطار القاهرة بان رحلة مصر للطيران رقم MS981 وعلى متنها 277 راكبا، وتعد إخر رحلات السفر ليوم الأحد و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

 

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.


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