اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

2.7 مليون جنيه استرلينى مساعدات بريطانية للأراضى الفلسطينية المحتلة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 04:31 م
2.7 مليون جنيه استرلينى مساعدات بريطانية للأراضى الفلسطينية المحتلة راب مع الرئيس الفلسطينى
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن دومينيك راب، وزير الخارجية البريطانى، تقديم حزمة مساعدات تبلغ 2.7 مليون جنيه إسترلينى للأراضى الفلسطينية المحتلة، وذلك خلال زيارته للشرق الأوسط فى 24-25 أغسطس، ويأتى هذا الإعلان فى الوقت الذى تواجه فيه الأراضى الفلسطينية المحتلة آثارا اقتصادية أكثر سوءا بسبب جائحة كورونا.

118541732_3199128526789845_6332304116097722839_n
 
ووفقا لبيان الخارجية البريطانية، فإن هذه المعونات البريطانية سوف توفر قسائم غذائية لأكثر من 120,000 شخص لمدة شهر للحيلولة دون الإصابة بسوء التغذية، معدات طبية وأدوات للوقاية الشخصية للأطباء وموظفى الإغاثة الذين يعملون على الخطوط الأمامية لأجل وقف انتشار الفيروس.
 
Capture
 

وفى تصريح أدلى به دومينيك راب، أثناء زيارته إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة: "تشكل جائحة فيروس كورونا أكبر تهديد نواجهه فى العالم كله منذ عقود، والمملكة المتحدة تقف إلى جانب الفلسطينيين، والكثير منهم يعيشون فى حالة من الفقر الشديد، لمواجهة هذا القاتل الخفى، وإن حزمة المساعدات البريطانية سوف توفر لهم موادا غذائية وأدوية توجد حاجة ماسّة إليها، وبالتالى تساهم فى إنقاذ الأرواح ووقف انتشار هذا المرض الفتاك فى المنطقة وفى أنحاء العالم."

118580674_3199130423456322_3682924421236877095_n

والتقى دومينيك راب، وزير الخارجية البريطانى، بالرئيس الفلسطينى محمود عباس، فى مستهل زيارته للأراضى المحتلة، وشدد على ضرورة تجديد التعاون والحوار بين الفلسطينيين وإسرائيل باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحقيق سلام عادل ودائم لكلا الشعبين.
 
118486547_3199129840123047_8270446960085390791_n
 
ونشر الحساب الرسمى لسفارة بريطانيا فى القدس صورا من اللقاء وعلق عليها: "بدأ وزير خارجية بريطانيا زيارته الرسمية الأولى إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.. تحدث الوزير عن ضرورة تجديد التعاون والحوار بين الفلسطينيين وإسرائيل باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحقيق سلام عادل ودائم لكلا الشعبين".

 


دومينيك راب

بريطانيا

فلسطين

الاراضى الفلسطينية المحتلة

فلسطين المحتلة

كورونا

فيروس كورونا

القدس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة