اليوم السابع
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وزير الخارجية الأمريكى يصل الإمارات فى ختام جولة بالشرق الأوسط

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:47 م
وزير الخارجية الأمريكى يصل الإمارات فى ختام جولة بالشرق الأوسط مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
كتب محمد عبد العظيم

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وصل منذ قليل، وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو يصل إلى الإمارات قادما من البحرين، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز"، وكان مايك بومبيو، قد أكد منذ قليل، أنه بحث خلال زيارته للبحرين مواجهة نفوذ إيران "الخبيث" في المنطقة.

 

ووصل بومبيو إلى البحرين، أمس الثلاثاء، في إطار جولة بالشرق الأوسط، حيث بدأت هذه الجولة بزيارة تل أبيب ومنها وصل إلى السودان، قبل أن يصل إلى البحرين. 

ويعقد وزير الخارجية الامريكى، مباحثات مع القادة فى الامارات، حول مختلف القضايا فى الشرق الأوسط، حيث تأتى زيارة الإمارات، فى ختام جولته الشرق أوسطية.


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