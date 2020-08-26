وزيرة دفاع ألمانيا: الوضع فى المتوسط صعب ومعقد وقابل للانفجار

كتب سمير حسنى

قالت وزيرة دفاع ألمانيا، أنيجريت كرامب-كارنباور، إن الوضع في المتوسط صعب ومعقد وقابل للانفجار، جاء ذلك نقلا عن العربية.

كانت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، وصفت عزم الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من بلادها بأنه أمر "مؤسف".

وشددت الوزيرة الألمانية، فى بيان نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية على ضرورة قيام الدول الأوروبية بالمزيد من أجل حماية أمنها، معربة عن أملها فى تحقيق الاستفادة من رئاسة ألمانيا الحالية للاتحاد الأوروبية فى إحراز تقدم فى قضايا الأمن والسياسة الدفاعية.

وأكدت أنيجريت على ضرورة مراعاة المصالح الأوروبية والألمانية، مضيفة: "الحقيقة هى أن حياة جيدة فى ألمانيا وأوروبا تعتمد أكثر وأكثر على كيفية ضماننا لأمننا بأنفسنا".

وأوضحت الوزيرة أنه فيما يتعلق بالخطط "المؤسفة" لسحب القوات الأمريكية، فستدعو حكام الولايات الألمانية المتضررة بعد فصل الصيف لمناقشة كيفية دعم الجيش الألمانى لمناطقهم.

وكان الجيش الأمريكى قد أعلن الأربعاء الماضى أنه سيسحب نحو 12 ألف جندى من ألمانيا، حيث سيعيد 6400 منهم للبلاد وينقل 5600 آخرين إلى دول أوروبية أخرى.