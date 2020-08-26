هيئة البيطرية: نستهدف 200 ألف منزل ومزرعة للرصد المبكر لأمراض الماشية

وتابع الدكتور عبدالحكيم محمود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن اكثر من 80% من الثروة الحيوانية تربية منزلية وحيازات صغيرة ولذلك يكون من السهل عملية انتشار الأمراض والأوبئة.

واوضح رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أن تفشي فيروس كورونا منع الوزارة من تطبيق تلك الخطة وكان الأمر يقتصر على تحصين اي حيوانات او ماشية من خلال الوحدات الصحية والمكاتب البيطرية في كل محافظة، لافتًا الى ان تلك الخطة تشمل كل القرى على مستوى الجمهورية ويبلغ عددهم حوالي 5 آلاف قرية.

وذكر أن هناك 213 قرية تم تنفيذ خطة الترصد بها في 16 محافظة مع بداية الشهر الجاري وتم فحص 9500 حيوان في 300 منزل وتم رصد عدد من حالات الإصابة لمرض الجلد العقدي في 27 منزلا بعدد من المحافظات، مشيرًا الى أن 198 ألف رأس ماشية تم تحصينها ضد الجلد العقدي ، و64 ألف رأس ضد الحمي القلاعية و55 ألف رأس ضد حمي الوادي المتصدع بالإضافة إلى جدري الأغنام والطاعون.