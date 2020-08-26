اليوم السابع
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هيئة البيطرية: نستهدف 200 ألف منزل ومزرعة للرصد المبكر لأمراض الماشية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:40 ص
هيئة البيطرية: نستهدف 200 ألف منزل ومزرعة للرصد المبكر لأمراض الماشية مداخلة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية
إبراهيم سعيد

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قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن وزارة الزراعة تستهدف أن تقوم بعملية الكشف المبكر على الحيوانات والماشية وذلك من خلال زيارة 200 ألف منزل ومزرعة للرصد والاكتشاف المبكر لأمراض الماشية، مؤكدًا أن هذا الأمر غاية في الأهمية للسيطرة على الأمراض ومنع انتشارها.
 
 
وتابع الدكتور عبدالحكيم محمود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن اكثر من 80% من الثروة الحيوانية تربية منزلية وحيازات صغيرة ولذلك يكون من السهل عملية انتشار الأمراض والأوبئة.
 
واوضح  رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أن تفشي فيروس كورونا منع الوزارة من تطبيق تلك الخطة وكان الأمر يقتصر على تحصين اي حيوانات او ماشية من خلال الوحدات الصحية والمكاتب البيطرية في كل محافظة، لافتًا الى ان تلك الخطة تشمل كل القرى على مستوى الجمهورية ويبلغ عددهم حوالي 5 آلاف قرية.
 
وذكر  أن هناك 213 قرية تم تنفيذ خطة الترصد بها في 16 محافظة مع بداية الشهر الجاري وتم فحص 9500 حيوان في 300 منزل وتم رصد عدد من حالات الإصابة لمرض الجلد العقدي في 27 منزلا بعدد من المحافظات، مشيرًا الى أن 198 ألف رأس ماشية تم تحصينها ضد الجلد العقدي ، و64 ألف رأس ضد الحمي القلاعية و55 ألف رأس ضد حمي  الوادي المتصدع بالإضافة إلى جدري الأغنام والطاعون.
 

 


الخدمات البيطرية

فيروس كورونا

هذا الصباح

ضد الحمي القلاعية

الجلد العقدي

اكسترا نيوز

اليوم السابع بلس

التوك شو

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