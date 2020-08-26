اليوم السابع
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نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات الصحة والشباب والرياضة بطوخ.. صور

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:46 م
نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات الصحة والشباب والرياضة بطوخ.. صور نائب محافظ القليوبية خلال تفقد مسشفى طوخ المركزى
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لتفقد مشروعات الصحة والشباب والرياضة بمركز ومدينه طوخ، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وبدأت "ريان" الجولة بتفقد أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزى الجاري انشائها على مساحه 3450 متر بتكلفة إجمالية حوالى 300 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من وضع أساس المستشفى وبناء أعمدة الدور الأول علوى، وذلك بحضور سمير عمر نائب رئيس المدينة، والدكتور أحمد يوسف مدير المستشفى.

جدير بالذكر أن المستشفى مكونة من دور أرضى 3 أدوار علوى، وتم إضافة أقسام جديدة لها وهى قسم (بنك الدم – الاسنان – علاج طبيعي –  معامل – أسرة داخلى – مبنى إدارى للمستشفى مكون من مخازن ومشرحة).

كما طالب المهندس القائم بالعمل ومدير المستشفى من نائبة المحافظ، سرعة حل مشكلة الكهرباء وعلى الفور قامت ريان بالتواصل مع رئيس قطاع الكهرباء لسرعة حل المشكلة والتنسيق مع مديرية الصحة.

كما تفقدت "ريان"، بتفقد بناء صالة ألعاب رياضة بمركز شباب دندنا وذلك بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، حيث أن الصاله مقامة على مساحة 1000متر، ووصلت التكلفة حتي الأن مليون ونصف، وتم اعتماد مبلغ 750 ألف جنيه، لإنهاء وتشطيب الأعمال والقائم بالتنفيذ مديرية الإسكان بالقليوبية، ويتكون المبني من "صالة جيم + مكتبة + قاعة كمبيوتر + حمامات +غرفة مجلس الإدارة + صالة كارتية + صالة تنس + بلياردو"، تأتى تلك الجولة فى إطار دفع الأعمال بالمشروعات وسرعة إزالة المعوقات وتحسين بيئة العمل.

 

خلال الجولة بمستشفى طوخ المركزى

خلال الجولة بمستشفى طوخ المركزى

 

خلال الجولة
خلال الجولة

 

نائب محافظ القليوبية تتفقد مستشفى طوخ المركزى
نائب محافظ القليوبية تتفقد مستشفى طوخ المركزى

 

نائب محافظ القليوبية خلال الجولة
نائب محافظ القليوبية خلال الجولة

 


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