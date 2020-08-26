اليوم السابع
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ميادين العريش.. متنفس ليلى للأسر تحت الأضواء الكاشفة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 04:00 ص
ميادين العريش.. متنفس ليلى للأسر تحت الأضواء الكاشفة
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أصبحت ميادين العريش الجديدة بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بمرافقها متنفس تحرص على التواجد فيها الأسر للترفيه تحت الأضواء الكاشفة، وفى هذا الغطار قال المهندس ناجى إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إننا نفتخر بوجود هذه الميادين الجديدة بعد أن نجحت فى أن تؤدى دورها كمتنفس جديد للأهالى فور الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بها، مضيفا أنه تم مواجهة الاستغلال الغير محمود لهذه المرافق بحملات وعى للأسر التى ترتاد ساحات الميادين .

وقال إن الجديد هى الساحات المضائه التى تتوفر بها أماكن جلوس وترفيه وتحيط بها أشكال فنية وجداريات وتصميمات جمالية تشهدها مدينة العريش لأول مرة، وأن أكبر الميادين التى تم الانتهاء منها وأصبحت متنفس ومكان حيوى لاستقبال الأسر ميدان الرفاعى أمام مسجد الرفاعى وسط مدينة العريش، و يعتبر ميدان استراتيجى مهم حيث تتقاطع فيه شرايين مدينة العريش الثلاث التى تصل شرق المدينة وشمالها وغربها بجنوبها .

وقال رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إن أعمال التجميل والانشاءات التى تمت فى الميدان تضمنت أعمال توسعة لمساحاته الخضراء، وأحيط بسور سيكون جدارية ببوابات فضلًا عن مساحات خضراء،  إضافةلميدان الساعة ويقع على ساحل مدينة العريش على مسار الطريق الدولى الساحلى القنطرة رفح، وشهد الميدان أعمال رفع كفاءة كلية وتمييزه بساعة واضاءة ونافورة ومجسمات ومساحات خضراء، وأصبح الآن بمثابة مكان ترفيه اول للأهالى على مقربة من ساحل المدينة، وتم رصف كامل الميدان والشوارع المرتبطة به ليكون متنفساً للمواطنين ويخدم الميدان ما يقرب من 30 ألف نسمة، حيث يقع فى منطقة مكتظة بالسكان والمنشآت الخدمية الهامة.

وتابع أن ميدان النصر آيضا دخل أهم المواقع المنشأة حديثا ويعتبر أحد أهم ميادين مدينة العريش، ويقع بجوار مسجد النصر، وهو مكان ترفيهى يضم مساحات خضراء وجداريات كما يجرى العمل فى ميدان "الميناء"، وهو واجهة مدينة العريش من ناحية الشرق فى منطقة ابوصقل، ويربط بين بقية أنحاء مدينة العريش وامتداد الطريق الدولى الساحلى ومدخل ميناء العريش.

ميادين العريش (1)
 
ميادين العريش (2)
 
ميادين العريش (3)
 
ميادين العريش (4)

شمال سيناء

ميادين العريش

وسط العريش

سيناء

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