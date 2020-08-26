وأضافت أنه عثر على وكرين تابعين للتنظيم فى "جزيرة البعاج"، لافتة إلى أنه جرى هدم الوكرين من قبل الجهد الهندسى.

وتواصل الجهات الأمنية فى العراق جهودها للسيطرة على فلول التنظيم عبر العديد من العمليات العسكرية المكثفة من أجل تطهير ربوع العراق منه.