معركة بالأسلحة فى ولاية ويسكونسن الأمريكية تسفر عن مقتل شخصين.. فيديو وصور

كتب ـ آسر أحمد

تعيش ولاية ويسكونسن الأمريكية حالة من الفوضى والاحتجاجات عقب الواقعة التي اسفرت عن مقتل شاب ذو بشرة سمراء على يد رجال الشرطة الأمريكية في مدينة كينوشا منذ أيام.

ويواصل الأمريكيون أصحاب البشرة السمراء، أعمال الشغب والاحتجاجات في شوارع مدينة كينوشا على مدار الأيام الماضية، على الواقعة التي تم تصويرها لحظة إطلاق النيران على الأمريكي أثناء دفاعه عن نفسه وسط صرخات صديقته بجواره في الشارع.

وفي مقطع فيديو جديد نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، ظهر من خلاله معركة بالأسلحة النارية بين المتظاهرين وآخرين في شوارع مدينة كينوشا، انتهت بمقتل شخصين وإصابة آخر على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المدينة.

وتعصف الاحتجاجات بمدينة كينوشا منذ يوم الأحد الماضى عندما أطلقت الشرطة النار على جيكوب بليك (29 عاما) فأصيب فى ظهره بينما كان يبتعد عن شرطيين ويفتح باب سيارته حسبما ظهر فى فيديو صوره أحد المارة وانتشر على صفحات التواصل الاجتماعي. وقال شهود إن ثلاثة من أبنائه الصغار كانوا فى السيارة.

وقالت أسرته ومحاموه أمس الثلاثاء قبل ساعات من اندلاع أحدث جولة من الاشتباكات، إن الشرطة تركته يصارع الموت".

ودارت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين مساء الثلاثاء وفى الساعات الأولى من الأربعاء. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب طلقات مطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل صوت لتفريق المحتجين الذين تحدوا حظر التجول وتجمعوا أمام مبنى محكمة ومتنزه مجاور فى وسط كينوشا.