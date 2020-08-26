اليوم السابع
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مطار بكين يستخدم وحدة طاقة أرضية جديدة لحماية البيئة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:37 م
مطار بكين يستخدم وحدة طاقة أرضية جديدة لحماية البيئة مطار بكين
كتب ـ خالد إبراهيم

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اعتمد مطار العاصمة بكين الدولى جيلا جديدا من وحدة طاقة أرضية للطائرات من أجل حماية البيئة، وأدخل تقنية جديدة لوحدة طاقة أرضية متكاملة لتخزين طاقة، كجزء من الجهود المبذولة لبناء مطار أخضر، حسبما ذكر مطار العاصمة بكين الدولى، ويقلل الجيل الجديد من وحدة الطاقة الأرضية من استخدام وحدة الطاقة المساعدة للطائرات. وتعد وحدة الطاقة المساعدة قطعة من المعدات المحمولة جواً يمكنها توفير الطاقة وتكييف الهواء في الطائرة أثناء وقوفها في المطار.

مطار بكين
مطار بكين

 

ونظرا لأن وحدة الطاقة المساعدة يتم تشغيلها عادة بواسطة وقود الكيروسين، كان من الصعب على المطارات خفض الضوضاء والانبعاثات، بحسب ما نشرت وكالة "شينخوا"

 

وبدأ مطار العاصمة بكين الدولى فى استخدام وحدة الطاقة الأرضية فى عام 2008 لمساعدة الطائرات على تقليل استخدام وحدة الطاقة المساعدة، ويعمل الجيل الجديد من وحدة الطاقة الأرضية بشكل أفضل فى تقليل الضوضاء والانبعاثات، وأيضا فى توفير إمدادات الطاقة والتكييف الثابتة، وفقا للمطار.

 

وبعد كل فترة إعادة شحن، تكون الوحدة قادرة على توفير ما لا يقل عن ساعتين من إمدادات الطاقة وتكييف الهواء بمعدل توفير ملحوظ للطاقة.


مطار بكين

حماية البيئة

مطارات

الصين

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