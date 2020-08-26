اليوم السابع
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مصرع إسرائيلي نتيجة حادث طعن في تل أبيب.. والشرطة تحقق

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 04:24 م
مصرع إسرائيلي نتيجة حادث طعن في تل أبيب.. والشرطة تحقق حادث طعن
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن إسرائيلياً تعرض للطعن مساء اليوم الأربعاء بمستوطنة بتاح تكفا بتل أبيب.

وقالت الصحيفة إن شابا إسرائيليا تعرض لعملية طعن من شاب فلسطيني وأصيب بجراح وصفت بالحرجة للغاية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية إلقاء القبض على شاب فلسطيني بحوزته تصريح عمل في مدينة بيتح تكفا المجاورة لتل أبيب، بعد أن أقدم على طعن شاب إسرائيلي بأداة حادة، وتسبب له في إصابات وصفت ببالغة الخطورة، توفى على أثرها لاحقا في المستشفى.

وأوضحت الصحيفة أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن مرتكب الجريمة شاب فلسطيني في الـ 46 من العمر وهو من قرية في قضاء نابلس في الضفة الغربية بينما الاسرائيلي الذي توفي نتيجة الطعن في الـ 39 من عمره.

ولا زالت الشرطة تجري التحقيق في الواقعة بعد أن رفعت الأدلة من ساحة الحدث، دون الاعلان حتى الآن عن طبيعة هذه العملية اكانت جنائية ام على خلفية قومية.

 

 

 


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