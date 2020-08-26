وقال مدير مركز علم المناعة والطب الحيوي الجزيئي في جامعة موسكو "بافتراض أن معدل الإصابة انخفض في الصيف وأن هناك أسبابًا للافتراض بأنه سيزيد في الخريف، إذن نعم، سيكون هناك ثلاثة مواسم - الربيع والخريف والربيع. ومن الممكن أن نفترض أنه بحلول صيف العام المقبل سنعود بالفعل الى طريقة الحياة المعتادة"، بحسب ما نقلته وكالة (تاس) الروسية للأنباء.

وأضاف العالم الروسي أنه عبر التاريخ كان لجميع الأوبئة الفيروسية ثلاث موجات، الموجة الأولى قوية إلى حد ما، والموجة الثانية أقوى، والموجة الثالثة أقل قوة بسبب تكون مناعة القطيع، مشيرا إلى أن الإنفلونزا الإسبانية (الوباء الأكبر في تاريخ البشرية)، على سبيل المثال، حدثت في ثلاث موجات في بداية القرن الماضي.

وتابع "يُعتقد أن مناعة القطيع تبدأ في التكون عندما يكون أكثر من 60% من السكان قد أصيبوا بالمرض، وعندما يكون 95% منهم قد أصيب، تختفي العدوى"، وتابع "تلك استنتاجات نظرية، ولكن أكدها غالبية الباحثين، بما في ذلك الأطباء الممارسين.. سنرى، فالفيروس جديد ولذلك فمن الضروري الدراسة والمراقبة وتجميع الإحصائيات".

جاءت تصريحات العالم الروسي عبر قناة منصة التواصل الاجتماعي "تليجرام" المخصصة للخط الساخن عبر الإنترنت لمكافحة فيروس كورونا، والذي أنشأته الحكومة الروسية لإطلاع الجمهور على مستجدات الوضع المتعلق بالفيروس.

يشار إلى أنه وفقا لآخر الإحصائيات، أصيب أكثر من 24 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بـ(كوفيد-19)، وتم الإبلاغ عن أكثر من 823 ألف حالة وفاة.