وأشارت المصادر إلى أن المتهم طلب اللجوء إلى النمسا وقام بتجنيد 250 شابًا وشابًا فوق سن 14 عامًا للانضمام إلى حزب الله كما شارك في التدريبات الأيديولوجية والعسكرية لخدمة مصالح إيران.

وبعد النطق بالحكم، أمرت المحكمة بالقبض الفوري على الرجل واحتجازه بسبب ما يمثله من خطر ارتكاب جرائم أو الهروب خارج البلاد وقد انهار المدان في قاعة المحكمة فور سماع الحكم.