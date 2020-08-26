محافظ البحيرة : تنفيذ 472 قرار إزالة على المجارى المائية بالمحمودية ودمنهور

البحيرة - فريق المحافظات

شدد اللواء هشام آمنة ـ محافظ البحيرة على استمرار المتابعة اليومية لحالة المصارف و المجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وكذا إزالة كافة أشكال التعديات عليها.

وأشار محافظ البحيرة،فى بيان له اليوم،إلى انه تم خلال اليومين الماضيين تنفيذ 472 قرار إزالة تعدى على أملاك الدولة على جسرى ترعة المحمودية بإجمالى مسطح 44 ألف و440 م2 وذلك بالتنسيق مع الأمن والرى و الوحدات المحلية لمركزى المحمودية ودمنهور على النحو التالى.

وتنفيذ 140 قرار إزالة علي ترعة المحمودية بالبر الأيسر بمساحة 21084م٢ عبارة عن مباني طوب وخرسانات مسلحة وزراعات ،تنفيذ 118 قرار إزالة بدائرة هندسة ري المحمودية عبارة عن مباني بالطوب واسقف خرسانية وزراعات بمساحة 12873م٢، تنفيذ 214 قرار إزالة على جسري ترعة المحمودية بواقع 91 قرار إزالة في زمام مركز المحمودية بمسطح 4983م2 و 123 قرار ازالة بزمام مركز دمنهور بمسطح 5500 م2.