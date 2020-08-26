محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع صرف صحى الطوابية بتكلفة 50 مليون جنيه

أسيوط فريق المحافظات

وضع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط حجر أساس مشروع الصرف الصحى بقرية الطوابية التابعة لمركز الفتح ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بتكلفة اجمالية تبلغ 50 مليون جنيه لتخدم قرية الطوابية بالكامل ضمن خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية فى الصعيد تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والمهندس صابر عبد الرؤوف المدير التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز الفتح.

بدأ المحافظ زيارته لقرية الطوابية بوضع حجر أساس مشروع صرف صحى قرية الطوابية بمركز الفتح واستمع إلى شرح من المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار عن أهم الأعمال التى سيجرى تنفيذها بالمشروع لخدمة أهالى قرية الطوابية بالكامل بتكلفة اجمالية 50 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يجرى تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا وبخاصة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتستهدف 60 قرية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية فى مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضارى لافتًا إلى أهمية مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس محمد صلاح أن مشروع صرف صحى الطوابية يشمل شبكة انحدار قرية الطوابية بالكامل وتنفيذ محطة رفع صرف صحى بالقرية وخط الطرد الرئيسى للمشروع لافتًا إلى أن المشروع يدخل ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تنفذها الشركة بقرى ومراكز المحافظة الاكثر احتياجًا.



محافظ أسيوط يضع حجر أساس صرف صحي الطوابية



محافظ أسيوط يضع حجر أساس صرف صحي الطوابية