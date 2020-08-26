اليوم السابع
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مؤتمر فى بوسطن يتسبب بإصابة 20 ألف حالة بفيروس كورونا حول العالم منذ فبراير

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:28 ص
مؤتمر فى بوسطن يتسبب بإصابة 20 ألف حالة بفيروس كورونا حول العالم منذ فبراير كورونا
كتبت رباب فتحى

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أظهرت دراسة جديدة مدى انتشار فيروس كورونا في مؤتمر Biogen في بوسطن في فبراير الماضي في جميع أنحاء العالم، حيث يعتقد أنه كان سببا فى نقل الفيروس إلى حوالى 20 ألف شخص، وفقا لموقع "بوسطن سى بى إس لوكال" الأمريكى.

 

وفى هذا الإطار، قال الحاكم تشارلي بيكر: "أعتقد أنه يكشف عن قوة ذلك الفيروس في الانتقال من شخص إلى آخر، ثم إلى غيره ".

 

وأظهرت دراسة معهد برود أنه يمكن تتبع حوالي 20000 حالة COVID-19 إلى المؤتمر الذي عقد في أحد فنادق بوسطن، كما أظهرت أن الفيروس انتقل بسرعة كبيرة من بوسطن إلى فيرجينيا ونورث كارولينا وتكساس وميتشيجان وحتى أستراليا، وانتشر بطريقة ما من المؤتمر إلى مجتمع المشردين في بوسطن ، وساهم في زيادة عدد الحالات في المناطق الساخنة مثل إيفريت ورفير وتشيلسي.

 

وقالت طبيبة الأمراض المعدية في مركز تافتس الطبي، الدكتورة جابرييلا أندوجار فاسكيز: "في هذا الحدث بالذات كان نوعًا من العاصفة المثالية لفيروس مثل هذا لينتشر بهذه السرعة".

 

وأوضحت أن الدراسة تقدم نظرة ثاقبة للمدارس والكليات التي تخطط لإعادة الافتتاح، قائلا: "ربما مع وجود عدد أكبر من الأشخاص في الأماكن المغلقة ، إذا فرضت الأقنعة والنظافة والتباعد الاجتماعي في هذا المكان ، فإننا نخفف من هذا الخطر".

 

 

 


المؤتمرات وكورونا

بوسطن

انتشار كورونا

موجة كورونا الثانية

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