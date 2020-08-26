اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:02 م
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لحظة ضبط 800 ألف كتاب دون تعويض من أصحاب الحقوق الأدبية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:23 م
لحظة ضبط 800 ألف كتاب دون تعويض من أصحاب الحقوق الأدبية جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى - عبد الله محمود

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نجحت مباحث المصنفات في ضبط قرابة 800 ألف مطبوع وكتاب بدون تعويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية داخل مطبعتين ومخزن بالقاهرة والقليوبية، جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عقب تقنين الإجراءات من استهداف (مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) لقيام مالكها بطباعة مطبوعات تجارية خاصة بالأدوية ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية بدون تفويضات بالطباعة من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وضبط بداخلها (642500 مطبوع دوائى وغذائى) بغرض الغش التجارى والإضرار بالمواطنين وذلك بقصد التربح.

تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من استهداف (مطبعة ومخازن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) لقيام مالكها بطبع كتب دراسية خارجية بدون تصريح، وكذا تخزين الكتب الدينية بدون تفويضات أو فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، حيث تم ضبط (157000  نسخة لكتب دينية - دراسية خارجية) جميعها بدون تصريح بالطباعة والتوزيع من الجهات المختصة، وبدون فواتير شراء من دور النشر أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


مباحث المصنفات

الف مطبوع

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