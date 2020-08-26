كنديون يصطادون مخلوقا غريبا يحمل على ظهره شوكة سامة

تمكن عدد من الصيادين الكنديين من اصطياد مخلوق غريب ومخيف فى آن واحد، بعدما علق بشباك الصيد الخاصة بهم، وفور رؤيتهم لما اصطادوه شعروا بالفزع والرعب من شكل الكائن الغريب.
وشعر الصيادون بحالة من الهلع، بعدما رأوا مالذى علق فى شباك الصيد الخاصة بهم، إذ أنها المرة الأولى التى يرون فيها هذا الكائن الغريب، وفقا لموقع سبوتنيك.
سمكة غريبة
ويتميز المخلوق بزعانف أقرب إلى شكل الأجنحة، كما يلفت أنفه الضخم الأنظار إليه، إذ يبدو وكأنه صنع من المطاط، بحسب ما صرح أحد الصيادين لقناة "سي بي سي".
ووفقا للموقع، قإن الصيادين أحضروا السمكة الغريبة إلى مصنع أسماك محلي، للحصول على إجابة حول نوع هذه السمكة، لكن أحدا لم يتمكن من التعرف على نوعها.
ومن جهتها كشفت عالمة الأحياء كارولين ميري، قائلة "لا يعرف العلماء الكثير عن هذه الأسماك التي تعيش في أعماق تصل إلى 200 متر، إلا أنهم محظوظون لعدم لمسهم للشوكة الخاصة بالسمكة والتي تقع على ظهرها، فهي سامة وتستخدمها السمكة لحماية نفسها".
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