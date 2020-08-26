"قعدة المزاج" تفجر موجة كورونا الثانية.. دول تدرس حظر الكحوليات لحصار الوباء

كتبت: هناء أبو العز

تتجه مدينة ميونخ، عاصمة البيرة الألمانية، لتطبيق حظر جزئي لبيع الكحول أمام العامة، في حال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، بعد أن فشلت السلطات فى السيطرة على تجمعات المواطنين على شراء وتناول البيرة، مما أدى إلى تفشى وباء كورونا مرة أخرى.

البيرة فى ميونخ

وأعلنت السلطات في مدينة ميونخ، أنه سيتم تطبيق حظر استهلاك عام في ساعات المساء المتأخرة وسيتم الحد من بيع الكحول أمام العامة في ساعات المساء المتأخرة في حال ازدادت معدلات الإصابة بفيروس كورونا، بشكل أعلى مما هو عليه حالياً.

وأوضحت سلطات المدينة، أنه في حال ارتفعت نسبة الإصابات المؤكدة داخل ميونخ لتبلغ 35 إصابة لكل 100 ألف مقيم بشرط استمرارها 7 أيام متواصلة، فإن مبيعات الكحول سيتم حظرها أمام الجمهور ابتداء من الساعة 11 مساء.

مشروبات كحولية

كانت العاصمة البافارية قد سجلت بداية هذا الأسبوع، أن معدل الإصابة بالفيروس الفتاك بلغت 30.92 إصابة لكل 100 ألف مواطن، وهو ما جعل السلطات تدق ناقوس الخطر من تزايد هذه النسبة في عاصمة ولاية بافاريا.

وتشتهر مدينة ميونخ بأهميتها الخاصة أمام عشاق البيرة من كل أنحاء العالم فهي الملاذ لكل من يريد تجربة أنواع البيرة الألمانية بأنواعها، كما أنها تستضيف مهرجان البيرة السنوي أكتوبر، الذي تم إلغاؤه هذا العام بسبب المخاوف من الجائحة.

شرب البيرة

بدوره، رئيس بلدية ميونيخ، ديتر رايتر صرح في بيان له: أن هذا القرار يعتبر صعباً علينا جميعا مستدركًا: في أوقات الجائحة فإن الأمر يتعلق أولا بحماية سكان المدينة، وتجنب اتخاذ تدابير أكثر صعوبة .

وشرب الكحول فى الأماكن العامة هو أمر قانوني في ألمانيا، وشائع في جميع أنحاء البلاد خلال أوقات الطقس الأكثر دفئاً، وقد ازدادت شعبية هذه الممارسة بشكل خاص خلال جائحة كورونا، وشهد عدد من الحدائق والساحات في وسط ميونخ حشوداً كبيرة خلال فصل الصيف.

يشار إلى أن عدة مناطق في هامبورج قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي حظراً جزئياً على مبيعات الكحول، في حين نفذت مدينة بامبيرج في ولاية بافاريا هذا القرار أيضاً.

فتيات تشرب البيرة

فيما حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن شرب الكحوليات لا يقي من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الإفراط في تناول المشروبات الكحولية يمكن أن يكون ضارًا بالصحة، حتى أنه يضر بنظام المناعة في الجسم، وفقًا لبيان للمنظمة.

ودعا مسؤولو منظمة الصحة العالمية في بيان لها، الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تطبيق التدابير المعمول بها للحد من استهلاك الكحول وتجنب أي تخفيف للوائح الخاصة بذلك، وسط جائحة فيروس كورونا.

وقالت كارينا فيريرا بورغيس، مديرة برنامج الكحوليات والمخدرات غير المشروعة في منظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن استهلاك الكحول بكميات مفرطة في المنطقة الأوروبية، ويترك الكثير من الضحايا ، مشيرة إلى أن المشروبات الكحولية مسؤولة عن وفاة 3 ملايين شخص حول العالم سنويًا.