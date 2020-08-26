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فوز مجدى فؤاد بمقعد نقيب البيطريين بالقليوبية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:40 م
فوز مجدى فؤاد بمقعد نقيب البيطريين بالقليوبية انتخابات البيطريين
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة البيطريين بالقليوبية، فوز الدكتور مجدى فؤاد بمنصب نقيب البيطريين، والدكتور سعيد بيومي، والدكتور محمد بيومي أعضاء نقابة فوق السن، والدكتور حسين عبد المنعم والدكتور أحمد عبد الحليم أعضاء مجلس النقابة تحت السن.

وأجريت الانتخابات على مقاعد النقابة العامة لمنصب نقيب عام، ومجلس نقابة به 3 أعضاء فوق السن و3 آخرين ومرشح عن القطاع.

وتنافس في انتخابات النقابة الفرعية على مرشح النقيب الدكتور مجدي فؤاد، والدكتور حاتم عبدالحكم، ويتنافس على مقاعد فوق السن الأطباء محمد بيومي وسعيد بيومي وعلاء مرتضى، وفاز بالتزكية تحت السن حسين عبدالمنعم وأحمد عبدالحليم الوكيل.

وبدأت الانتخابات في الواحدة ظهر اليوم، واستمرت حتى انتهاء عملية التصويت، وبعدها بدأت عمليات الفرز.

 

 


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