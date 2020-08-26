اليوم السابع
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عواصف رعدية ربما تعيق خطاب ميلانيا ترامب فى البيت الأبيض الليلة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:06 ص
عواصف رعدية ربما تعيق خطاب ميلانيا ترامب فى البيت الأبيض الليلة ميلانيا ترامب
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن هناك توقعات بعواصف رعدية مساء اليوم فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، حيث ستلقى السيدة الأولى، ميلانيا ترامب خطابا فى إطار فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى.

 

ومن المقرر أن تلقى ميلانيا ترامب الليلة خطابا من حديقة الورود فى البيت الأبيض والتى أعادت تصميمها مؤخرا.

 

لكن توقعات الطقس من واشنطن ليست مواتية لإلقاء خطاب في الهواء الطلق الليلة، فهناك "عاصفة رعدية شديدة"، وفقا للجارديان.

 

وقالت هيئة الأرصاد فى بيان لها، إن هناك توقعات بعاصفة رعدية شديدة لمنطقة العاصمة بأكملها مشيرة إلى أن الوقت الأرجح للعواصف، بين الساعة 6 و 10 مساءً. قد تنتج بعض العواصف رياحًا ضارة. وأكدت أنها ستقوم بالمراقبة والتحديث حسب الضرورة.

 

وأبدى الديمقراطيون انتقادهم للظهور المرتقب للسيدة الأولى ميلانيا ترامب فى حديقة الورد، وكلمة سيلقيها عن بعد وزير الخارجية مايك بومبيو أثناء زيارة دبلوماسية إلى إسرائيل.

 

ويتساءلون عما إذا كان استخدام البيت الأبيض، حيث سيلقى الرئيس الجمهورى كلمته التى سيقبل فيها ترشيح حزبه يوم الخميس - سيمثل انتهاكا لقانون هاتش لعام 1939 الذى يحظر على الموظفين الاتحاديين التدخل فى أنشطة سياسية محددة.

 


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خطاب الحزب الجمهورى

مؤتمر الحزب الجمهورى

ترامب

الانتخابات الامريكية

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