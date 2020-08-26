اليوم السابع
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طرح جراجى التحرير وعمر مكرم لحق الاستغلال 3 سنوات.. واشتراط تأمين بـ750 مليون جنيه

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:17 م
طرح جراجى التحرير وعمر مكرم لحق الاستغلال 3 سنوات.. واشتراط تأمين بـ750 مليون جنيه جراج التحرير
كتب سيد الخلفاوى

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قررت محافظة القاهرة طرح حق استغلال وتطوير وصيانة جراجى التحرير وعمر مكرم لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد فى مزاد علنى يقام منتصف الشهر القادم بالحديقة الدولية بمدينة نصر، حيث يقع جراجى التحرير وعمر مكرم على مساحة 78904 م2 تقريبًا ويتسعان لـ 24 أتوبيس و 2303 سيارة .
 
وأوضحت محافظة القاهرة أنه على من يرسو عليه المزاد بإدارة وتطوير وتشغيل جراجى التحرير وعمر مكرم، الالتزام بوضع اقتراحات لتطويرهما وتشغيلهما بالشكل الأمثل ، كما يلتزم المتقدم للمزايدة بجميع القوانين واللوائح والنظم والقرارات المنظمة للمزادات وكذلك التي تقرها اللجنة المختصة بإدارة المزايدة خلال فترة التزايد.
 
وأضافت على المتقدم للمزايدة حالة رسوها عليه، أن يكون مسئولاً عن الجراجين من الداخل والخارج طوال مدة حق الاستغلال، كما يلتزم من يرسو عليه المزاد وقبل التعاقد تقديم بوليصة تأمين لصالح المحافظة على ألا تقل قيمة البوليصة لجراج التحرير عن 650 مليون جنيه وجراج عمر مكرم عن 100 مليون جنيه على أن تشمل هذه البوليصة بحد أدنى السرقات والحوادث والتلفيات والحرائق والإصابات بأنواعها وذلك فيما يخص كافة المنشآت والمباني وكافة التجهيزات  الثابتة والمنقولة وكافة الأجهزة والمعدات داخل كل جراج أو على المسطح الخارجي لها وما قد يترتب على ذلك من آثار دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة .
 
وتابعت المحافظ: كما يلتزم من يرسو عليه المزاد بالحراسة والأمن بما فيها توفير كلاب للحراسة وجميع أعمال الصيانة.

جراج التحرير

ميدان التحرير

جراج عمر مكرم

القاهرة

محافظة القاهرة

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