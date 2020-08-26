اليوم السابع
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ضبط 3 أطنان هياكل وجلد دواجن منتهية الصلاحية داخل مجزر فى الشرقية.. صور

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:33 م
ضبط 3 أطنان هياكل وجلد دواجن منتهية الصلاحية داخل مجزر فى الشرقية.. صور الدواجن المضبوطة داخل المجزر
الشرقية - إيمان مهنى

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قاد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة بلبيس، يرافقه مراقبى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشى الأغذية بالإدارة الصحية ببلبيس، حيث تم المرور على مجزر دواجن، وتبين وجود نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، ويمثل خطرا داهما على الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع.

 

كما تم ضبط 3 أطنان هياكل وجلد دواجن معبأة، وإعدام 340 كجم هوالك إنتاج ودواجن لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتغير فى لونها، وتم سحب 5 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضرى جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

 

وأكد وكيل الوزارة على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

 

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مجزر الدواجن

 

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دواجن غير صالحة مضبوطة بالمجزر

 

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جولة وكيل صحة الشرقية داخل مجزر الدواجن

 

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جولة وكيل صحة الشرقية بالمجزر 

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داخل مجزر الدواجن

 

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مجزر الدواجن

 

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جانب من مجزر الدواجن

 

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جولة وكيل صحة الشرقية بمجزر دواجن

 


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تفتيش منشات غذائية

وكيل صحة الشرقية

اعدام دواجن غير صالحة

دواجن منتهية الصلاحية

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