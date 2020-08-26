ضبط 1700عبوة غازية غير صالحة وتحرير 87 محضراً خلال حملة موسعة بشرم الشيخ

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء حملة على المخابز الآلية والمحلات التجارية بمدينة شرم الشيخ، بتكليف من الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، حيث تم المرور على ( 18) منشأة غذائية بمدينة شرم الشيخ وتم خلالها ، تحرير عدد ( 13) محضر لنقص اشتراطات النظافة، تحرير عدد ( 27 ) محضر عدم وجود شهادات صحية للمشتغلين بالاغذية.

كما تم تحرير عدد ( 3 ) مذكرات غلق لمنطقة استلام ومطبخ عدد ٢ من الفنادق وسوبر ماركت كبير ، وإعدام وزن391 كيلو و ( 100 ) لتر اغذية ومشروبات تالف وأوعية متهالكة، وضبط عدد ( 1700) عبوة غير صالحة ومجهولة المصدر .

جاءت الحملة تحت إشراف الدكتور أحمد حسانين، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي بجنوب سيناء، وبتعليمات الدكتورأيمن الشناوى، مدير ادارة مراقبة الاغذية بالمديرية، وتحت إشراف مصطفى خليل مراقب عام الأغذية، وتشكلت لجنة مشتركة من صلاح منصور و أحمد فتحي محمد مراقبى الأغذية بإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وكلا من محمد اسماعيل و أحمد حمدى مفتشى أغذية مكتب أغذية شرم الشيخ.

وأكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إستمرار حملات التفتيش علي المنشآت الغذائية بباقى مدن المحافظة للحفاظ علي صحة المواطنين للتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطني المحافظة.



١ الفريق الطبي الوقائي اثناء الحملة على المخابز الآلية (1)



١ الفريق الطبي الوقائي اثناء الحملة على المخابز الآلية (2)