ضبط شخص لاستيلائه على أموال مواطنين بزعم استثمارها فى العقارات ببنى سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، من القبض على صاحب ومدير شركة مقاولات لقيامه بجمع الأموال من عدد كبير من المواطنين بحجة الاستثمار العقاري، ولم يقم بإعطائهم الأرباح المتفق عليها، أو رد المبالغ المالية.

وتعددت بلاغات المواطنين أمام اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، ضد صاحب شركة للمقاولات، واتهامه بجمع عشرات الملايين من المواطنين وتحقيق أرباح منها من خلال الاستثمار العقاري، والذي كلف اللواء اسامة جمعة مدير مباحث المديرية بتكثيف التحريات وضبط المتهم.

وتبين من التحريات الأولية، تحرير 29 محضرا من قبل مواطنين ضد المتهم الذي يدعى " ع . أ . م ". كما أوضحت التحريات التي قادها العقيد هشام مكى رئيس مباحث الأموال العامة ببنى سويف، أن المجنى عليه قام بتلقي أموال ضخمة من المجنى عليهم بغرض توظيفها واستثمارها لهم في مجال المشروعات السكنية بعدد من المناطق بمدينة بنى سويف مقابل أرباح أوهمهم بها، وأن المتهم استعان بمهندس حر ويدعى "ج . ع . ع" ومقيم بإحدى قرى مركز بنى سويف وله محل إقامة بأحد شوارع بندر بنى سويف وشريك معه وآخرين في عملية جمع الأموال دون تمييز وبالمخالفة للقانون، وأنهم لم يفوا بوعدهم للمجنى عليهم بإعطائهم الأرباح المتفق عليها معهم ولم يقوموا برد المبالغ المالية.