اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:05 م
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ضبط سيدة بتهمة الاستلاء على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بالغربية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:51 م
ضبط سيدة بتهمة الاستلاء على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بالغربية ضبط سيدة - ارشيفيه
الغربية - مصطفى عادل

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تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، من ضبط سيدة بتهمة الحصول على مبالغ مالبة من المواطنين، مقابل تسفيرهم للخارج بمساعدة زوجها الذي يعمل بالخارج وتوفير فرص عمل لهم وقيامها بتجميع مبالغ مالية منهم إلا أنها لم تفي بوعودها. 

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطاراً من مأمور مركز زفتى بتحرير مواطنين محضرين يتهمان "نادية أ أ "وزوجها " إبراهيم .أ .م" يعمل بإيطاليا بالنصب عليهما وحصولها من الأول على 130 ألف جنيه والثانى على 120 ألف جنيه مقابل تسفيرهما لدولة ايطاليا، ولم يلتزما بوعودهما ورفضا رد المبالغ لأصحابها، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمة وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق.


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