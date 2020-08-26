صور.. محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة المبانى المخالفة بالطريق الدولى الساحلى

كفر الشيخ _ محمد سليمان

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة التعديات والمبانى المخالفة بالطريق الدولي، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، بحضور اللواء خالد العزب، مدير الأمن.

رافق محافظ كفرالشيخ، عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، واللواء ياسر حفناوى السكرتير العام المساعد، وجمال سامون، مساعد مدير الأمن .

وتمكنت الحملة من إزالة التعديات على الطريق الدولى الساحلى بقرية البنايين، وتم إزالة أبنية وتندات وتلتورات، وقرر اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، إزالة كل المبانى المخالفة على أملاك الدولة على الطريق الدولى الساحلى من بلطيم للبرلس.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والبناء المخالف بنطاق المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة، وتطبيق القانون.

ووجَّه محافظ كفرالشيخ، جميع رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة اليومية بما تم على أرض الواقع، مشيراً إلى استمرار تقنين الأراضي، والتصالح على المباني، طبقاً للإجراءات القانونية، لافتاً أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على التصدى بكل حسم لكافة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، موضحاً أن الدولة قدمت مؤخراً عددا من القوانين الخاصة بتقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح فى بعض مخالفات البناء، بهدف تطبيق مبدأ سيادة القانون، والتعامل الفورى مع جميع المخالفين.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن أجهزة المحافظة تتعامل بكل قوة مع المعتدين على أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية، بالتزامن مع أعمال حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالموجة الـ 16 المستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، ولا تهاون مع المعتدين، ويتم تطبيق القانون على الجميع، حتى استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة، مؤكدا أنه لن يتم التفريط فى حق الدولة الذى هو حق الشعب، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية فى انعقاد دائم حتى الانتهاء من تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسترداد أملاك الدولة، مشدداً على أهمية الحفاظ على الأراضى التى يتم استردادها وإتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بدور مديرية الأمن، ورجال الشرطة، والأجهزة الأمنية، فى التنسيق الكامل للحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وتطبيق القانون بقوة وحسم مع المخالفين لتلك القرارات.