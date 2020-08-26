صور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان الثانوية ويوجه بتوفير الهدوء للطلاب

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددا من لجان الثانوية لمتابعة أداء الطلاب لامتحانات الدور الثانى، رافقه خلالها اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى نائب المحافظ، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشى المدير العام للتعليم العام .

واطمأن المحافظ على طلاب مدارس بيلا بلجنة الشهيد مصطفى سمير بدوى التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، وتابع تسليم الطلاب الواقيات الشخصية، موجهاً بتوفير الهدوء للطلاب، والتباعد الاجتماعى، متمنياً التوفيق والنجاح للطلاب، وأن يلتحقوا بالكليات التى يرغبونها.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن كل جهود الدولة موجهة لتوفير جو آمن للطلاب، مشيراً إلى أن 4 وزارات تشارك فى المجهود المبذول، ممثلة فى 4 مديريات، هى التعليم، والصحة من أجل اتخاذ الإجراءات الصحية، والحكم المحلى للتعقيم الداخلى والخارجى، وانتظام اللجنة، ومديرية الأمن كحرم آمن على كل مدرسة، مؤكداً أن التأمين أكثر من جيد، مشيراً إلى أن هدف الدولة توفير جو آمن وصحى للطلاب لأداء امتحاناتهم فى هدوء.

محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة