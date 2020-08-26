صور.. محافظ أسيوط ورئيس اتحاد المينى فوتبول يدشنان إنطلاق اللعبة

أسيوط فريق المحافظات

دشن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وأحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول انطلاق رياضة المينى فوتبول (كرة القدم المصغرة) بمحافظة أسيوط بحضور محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والكابتن عادل أبو ضيف نائب رئيس منطقة أسيوط للمينى فوتبول والكابتن فكرى صالح رئيس اللجنة الفنية بالإتحاد وذلك ضمن سلسلة الجولات التى يقوم بها رئيس الإتحاد المصرى للمينى فوتبول لتدشين أفرع الاتحاد بمختلف المحافظات.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه لرياضة المينى فوتبول بالمحافظة حتى تصير اللعبة أحد أهم الرياضات بالمحافظة نظرًا للاهتمام الكبير من شباب المحافظة بهذه الرياضة حيث إنها تهدف إلى البحث عن المواهب الشابة وتوسيع قاعدة الانتشار والممارسة والبعد بشبابنا بعيدًا عن الإرهاب والمخدرات لافتًا إلى اهتمام الدولة بنشر الرياضة وتطوير ودعم مراكز الشباب بالمحافظة وإتاحة الفرصة للشباب لممارسة الألعاب الرياضية وصقل خبراتهم ومواهبهم والمشاركة فى المسابقات المحلية والدولية.

ووجه رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول أحمد سمير الشكر إلى المحافظ على حفاوة الاستقبال بمقر المحافظة والحوار الشيق حول اللعبة مؤكدًا أن تدشين رياضة المينى فوتبول يوم الثلاثاء 25 أغسطس فى عهد المحافظ اللواء عصام سعد سيصبح هذا التاريخ عيدًا سنويًا من كل عام للعبة فى المحافظة مشيداً بالمجهود المبذول من محمد محمود وكيل الوزارة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة والنائب محمد حمدى رئيس المنطقة وعادل أبو ضيف نائب رئيس المنطقة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة ليخرج حفل التدشين بهذة الصورة الرائعة المنظمة التى تليق بإسم أسيوط وتاريخها الحافل.

كما أعلن رئيس الإتحاد عن دعمه الكامل لوجود فريق من أسيوط فى الدورى المصرى الممتاز الأول للمينى فوتبول ليس فقط للشباب بل أيضا للإناث قائلا " أننا اليوم جئنا لمحافظة أسيوط لنعلن ميلاد وتدشين رياضة المينى فوتبول بالمحافظة تحت رعاية الوزير المحافظ ليس فقط بل سنسعى أيضا بالإهتمام بالسياحة الرياضية بالمحافظة" لافتًا إلى نشر اللعبة بكل ربوع المحافظة من أجل توسيع قاعدة الإنتشار بالمحافظة ثم يأتى دورنا بالكشف عن المواهب الشابة المليئة بالمحافظة وإعطاء الفرصة لهم لإظهار مواهبهم من خلال أنشطة الاتحاد وخاصة فى ظل أهمية محافظة أسيوط بالنسبة لنا ولكونها مليئة بالمواهب الشابة فى كل مدنها ومراكزها ونجوعها فى ظل تواجد قاعدة كبيرة من الشباب بوجود 170 مركز شباب و24 نادى وعدد من الأكاديميات معبرًا عن سعادته بتواجده فى المحافظة وإدخال هذه الرياضة لأسيوط لخدمة شبابها ذكورًا وإناثًا معلنًا فتح باب الانضمام للأندية ومراكز الشباب والأكاديميات المسجلة كهيئات رياضية للانضمام للمنطقة وكذلك التجهيز لدورات الحكام والمدربين التى ستنطلق الشهر القادم للتأكيد على أن الهدف الأسمى هو مشاركة الجميع وتوسيع قاعدة الإنتشار وأن مصر وقيادتها دائما تهتم بأبنائها وشبابها قريبة منهم فى كل ربوع الوطن فى ظل الدعم الكبير لشباب مصر فى كافة المجالات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى راعى الشباب المصرى وكذلك الجهود الكبيرة لمعالى وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحى صاحب الأيادى البيضاء فى إشهار الإتحاد ودعمه المتواصل لنا والتنسيق المستمر معه لنشر اللعبة فى كل ربوع مصر.

يذكر إنه تم تشكيل مجلس إدارة منطقة أسيوط ليصبح محمد حمدى رئيس المنطقة وعادل أبوضيف نائب رئيس المنطقة ومحمود عربى أمين الصندوق وأشرف عثمان المشرف العام على اللجنة الطبية وأشرف السيد حسن المشرف العام على لجنة شئون العضوية وياسر عبدالعليم المشرف العام على لجنة المسابقات وعدنان محمود المشرف العام على لجنة الحكام ومحمد السيد المشرف العام على اللجنة الإعلامية ومحمد كاشف المدير الفنى للمنطقة وعزالدين محمود المدير التنفيذى للمنطقة.

وفى ختام زيارته للمحافظة توجه أحمد سمير بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة المنطقة متمنياً لهم التوفيق والنجاح فى نشر اللعبة فى محافظة أسيوط فى ظل الدعم الكبير من معالى الوزير المحافظ اللواء عصام سعد مختتماً حديثه قائلا " تحيا مصر رئيساً وجيشاً وشعباً .. حفظ الله مصر حفظ الله الوطن".