اليوم السابع
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صور جديدة لعروس الجنة ببنها المتوفاة قبل حفل زفافها بساعات بسكتة قلبية حادة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:20 م
صور جديدة لعروس الجنة ببنها المتوفاة قبل حفل زفافها بساعات بسكتة قلبية حادة عروسة الجنة ببنها
القليوبية إبراهيم سالم

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ينشر "اليوم السابع" صورا جديدة، لعروس بنها التى توفت أثناء الاستعداد لحفل زفافها الذى كان من المقرر له اليوم الأربعاء، إلا أنها فارقت الحياة قبله بساعات نتيجة سكتة قلبية حادة.

وفى هذا السياق قال رمضان عطية خال الفتاة المتوفاة، بـ"اليوم السابع"، إن الفتاة مثلها كمثل أى فتاة كانت تستعد لحفل زفافها الذى كان من المقرر اليوم الأربعاء، إلا أنها عند إيقاظها صباح أمس من قبل أسرتها نظرا لتأخرها فى الاستيقاظ، أخبرتهم بأنها تشعر بألم بالجهة اليسرى من الصدر تجاه القلب، فناولها شقيقها كوبا من الماء بعد أن جلست على سريرها، وخرج ليعود لها بعد دقائق ليجدها نائمة مرة أخرى.

وتابع خال العروس حديثه، أن شقيقها حاول إيقاظها أكثر من مرة إلا أن هذا لم يجد نفعا، وعلى الفور تم تقديم الإسعافات الأولية وسرعة نقلها إلى مستشفى بنها الجامعى إلا أنها فارقت الحياة قبل الوصول إلى المستشفى، وذلك قبل ساعات من حفل زفافها الذى كانت تنتظره بشوق مثلها كمثل أى بنت فى مثل هذه الأيام.

وكانت مدينة بنها بالقليوبية، شهدت مشهدا حزينا حيث توفت "فتاة عروس" خلال الاستعداد لحفل زفافها بعد تعرضها لسكتة قلبية مفاجئة، فور استيقاظها من النوم يوم "حنتها" لتلقى بارئها قبل ساعات من حفل زفافها.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تداول نعى للفتاة المتوفاة بشكل كبير بمدينة بنها، فهى إسراء محمد الطالبة بمعهد فنى صناعى بشبرا الخيمة، تبلغ من العمر 21 عاما، تعرضت لسكتة قلبية فور استقياظها من النوم يوم حنتها، وعلى الرغم من تقديم الإسعافات الأولية لمحاولة إفاقتها، وتم نقلها لمستشفى بنها الجامعى، إلا أنها توفيت نتيجة تعرضها لأزمة قلبية حادة.

 

وأقبل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على الدعوات للفتاة المتوفاة، والسؤال لها بالرحمة والمغفرة، كما لاقى منشورها الأخير بدعوتها لصديقاتها لحفل زفافها الألاف من الدعوات بعد رحيلها.

 

 

 

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