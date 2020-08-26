صرف 384 ألف جنيه تعويضات لأهالى بقرى بئر العبد

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء ، عن وصول كشوف صرف تعويضات للأهالى بإجمالى 384 ألف جنيه للأسر فى قرى بنطاق المركز .

وأوضح البيان، أنه سيتم صرف مبلغ ألف جنيه لكل أسرة، وعددها 195 أسرة بقرية 6 أكتوبر، و92 أسرة بقرية رابعة، و31 أسرة بقرية السلام، و19 أسرة بقرية أم عقبة، و19 أسرة بقرية الكرامة، و14 أسرة بقرية الخربة، و14 أسرة بقرية الأحرار.

كان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء سبق وقرر صرف مبلغ 1000 جنيه بصفة عاجلة شهريا، لكل أسرة تضررت بسبب الحرب على الإرهاب بمركز بئر العبد، وتشكيل لجنة من المعنيين لحصر تلفيات المواطنين فى المنازل والمحلات التجارية وباقى المنشآت والزراعات ، وسيتم تقدير الخسائر.

وسبق وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء تنفيذ خطط عمل خدمة المواطنين اليومية، وكلف اللواء محمد بهجت رئيس مدينة بئر العبد المسئولين بالمجلس بالمتابعة الميدانية، واستغلال جميع المسطحات الكائنة فى المدينة لإظهار الوجه الجمالى بها وتحويلها لمساحات خضراء، لتصبح متنفسا لأهالى المدينة، ومكان تنزه وخروج للمواطنين، وتم البدء فى تنظيف المسطحات المجاورة لمجلس المدينة وتجهيزها لزراعة النجيل والأشجار الخضراء كمتنفس طبيعى لدى المواطنين لإظهار وجه جمالى وحضارى بالمدينة باشراف مدير ادارة البيئة المهندس تامر عبد الكريم.

كما ترأس اللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد حملة من إدارة الإشغالات وشئون البيئة، لمراقبة وضبط الأسعار وتطبيق القانون على المخالفين، والتأكد من توافر السلع بالأسواق.

وخلال الحملة عرض الباعة بالسوق جانبا من مطالبهم، ومشاكل تعوقهم بمنطقة السوق، وتم التأكيد على توحيد وتخفيض السعر بالسوق لدى الباعة.